Laver Cup, Medvedev umilia Shapovalov: Europa a un passo dal trionfo

È un’edizione senza storia quella 2021 della Laver Cup.

Presso il Tennis Garden di Boston è infatti alle viste la quarta vittoria dell’Europa in quattro edizioni.

Dopo la prima vittoria della seconda giornata di Stefanos Tsitsipas contro Nick Kyrgios, i tennisti del Vecchio Continente hanno vinto anche gli altri tre incontri, che portavano due punti per ogni vittoria: Alexander Zverev ha battuto John Isner in un equilibratissimo match per 7-6 6-7 10-5 al super tie-break, Danill Medvedev, che ha confermato il proprio esaltante momento di forma liquidando Denis Shapovalov in due, rapidissimi set: 6-4,6-0. Infine, Andrey Rublev e Tsitsipas hanno sconfitto nel doppio Isner e Kyrgios 6-7 6-3 10-4 anche in questo caso al super tie-break.

Alla vigilia dell’ultima giornata di gare il punteggio è di 11–1 per l’Europa sul Resto del Mondo.

Tutto può ancora succedere, visto che ciascuno degli incontri di domenica varrà tre punti, ma al Resto del Mondo servirà un’impresa clamorosa per ribaltare la situazione: i tennisti guidati da John McEnroe dovrebbero vincere tutti i quattro incontri contro quelli di Bjorn Borg.

Questi i matches, in programma dalle 19 italiane:

Doppio: Andrej Rublev / Alexander Zverev – Reilly Opelka / Denis Shapovalov

Singolare: Alexander Zverev – Felix Auger-Aliassime; Daniil Medvedev – Diego Schwartzman; Stefanos Tsitsipas – John Isner

OMNISPORT | 26-09-2021 10:07