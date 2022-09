Lazio, al via i rinnovi: Lazzari il primo

24-09-2022 10:38

La Lazio vuole dare continuità al proprio progetto tecnico, e per farlo avvierà i discorsi sui rinnovi dei componenti più importanti della rosa. Il primo nome sulla lista biancoceleste dovrebbe essere il terzino Manuel Lazzari.

Il contratto dell’esterno destro scade al momento nel 2024, ma la volontà della proprietà sembra quella di un prolungamento fino al 2027. Lo riporta il Corriere dello Sport, sottolineando come Sarri apprezzi particolarmente Lazzari per le sue capacità offensive e per gli enormi miglioramenti in copertura operati nella seconda parte della scorsa stagione.