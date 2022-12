Lazio, arriva la sconfitta contro l'Almeria

22-12-2022 22:35

È finita male l’amichevole della Lazio in terra di Spagna contro l’Almeria. Sconfitta per 2-0 per la formazione biancoceleste allenata da Maurizio Sarri contro la squadra di Liga. Nel primo tempo l’autorete di Patric su tiro di Toure, mentre nella ripresa è arrivato il raddoppio da parte di Ramazani. Una sfida davvero complicata per la Lazio, mai davvero in partita. Nemmeno un vero tiro in porta per la squadra di Sarri.

La Lazio ora tornerà a lavorare duro in vista della ripresa della Serie A del 4 gennaio con il Lecce. Queste le parole di Marcos Antonio dopo il match: “Gara difficile, abbiamo sbagliato. Dobbiamo allenarci per fare meglio in vista del ritorno in campionato. Stiamo bene, ci stiamo allenando forte. Abbiamo sbagliato la gara, ma guardiamo avanti perché tutti noi stiamo facendo una buona preparazione”.