Lazio, che crollo con l’Aston Villa: manca Luis Alberto, Castellanos non ingrana, si salva solo Provedel

La Lazio perde la prima amichevole di questo ritiro pre-campionato contro l’Aston Villa. La formazione inglese è apparsa più avanti nella condizione mentre i biancocelesti in ritardo: ora Sarri e i tifosi aspettano i rinforzi

03-08-2023 22:51

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

La Lazio rimedia la prima sconfitta di questo precampionato nell’amichevole contro l’Aston Villa giocata in Inghilterra. 3-0 il punteggio a favore della squadra inglese che ha dimostrato di avere una condizione fisica decisamente migliore (la Premier comincia prima della serie A, ndr) ma i biancocelesti avrebbero bisogno dei rinforzi tanto attesi soprattutto a centrocampo.

Lazio, ko con l’Aston Villa: cosa non ha funzionato

La Lazio vista stasera contro l’Aston Villa è apparsa decisamente in ritardo di condizione, la forma fisica non è ancora al top visto che all’inizio del campionato mancano altre due settimane. Ma ha stupito soprattutto un centrocampo che contro un avversario di livello ha fatto troppa fatica. Si è fatta sentire l’assenza di Luis Alberto (anche se il caso ormai sembra essere rientrato, ndr) e l’addio di Milinkovic-Savic. I biancocelesti sono apparsi spenti e stanchi, incapaci di trovare quella manovra che è stato un marchio di fabbrica nella scorsa stagione, al punto che il primo tiro in porta è arrivato solo al minuto 72 grazie a Pedro.

La squadra di Emery ha messo sotto i biancocelesti sin dalle prime battute, ha sbagliato un calcio di rigore con Watkins ed ha colto una traversa con Tielemans prima del vantaggio realizzato da quest’ultimo nel primo tempo. Nella ripresa prima McGinn e poi un’autorete di Gila fissano il punteggio sul 3-0 finale.

Provedel in grande evidenza, Pedro porta sempre il suo mattone

Difficile trovare cosa ha funzionato nella Lazio vista contro l’Aston Villa. Di buono c’è la prestazione di Provedel che continua a dimostrare di essere un portiere di grandissimo livello. Se il risultato per i biancocelesti non è stato peggiore è stato grazie al portiere che si è tolto anche lo sfizio di parare un calcio di rigore. Da rivedere anche Castellanos, non è stato ben servito dai compagni ma ha messo in campo tanta voglia di fare bene che non gli ha permesso di segnare ma solo di rimediare un cartellino giallo. Bene Pedro che con il suo ingresso in campo ha dato vivacità ed imprevedibilità alla manovra.

Ovviamente si tratta di una sconfitta che non dice molto sul valore della squadra. Oggi in città è arrivato il giapponese Kamada che rappresenta il primo vero rinforzo a disposizione di Maurizio Sarri ma sui social i tifosi chiedono un impegno maggiore da parte della società sul fronte acquisti.