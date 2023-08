Lazio, furia Luis Alberto: lo spagnolo è ancora un caso, è bufera

Altro che rinnovo, ancora problemi tra Luis Alberto e la Lazio: lo spagnolo chiede il pagamento di un vecchio premio non corrisposto: è rottura?

02-08-2023 10:15

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Ancora grane in casa Lazio. Non bastava il malumore di Sarri per un mercato che non decolla, ci si è messo – di nuovo – Luis Alberto ad aggravare la situazione rendendo Formello una polveriera. Non una novità, i mal di pancia del Mago. Che, a partire proprio dall’agosto dello scorso anno, ha chiesto a più riprese di essere ceduto. Del rinnovo che sembrava cosa fatta nei giorni scorsi non v’è più traccia. A far infuriare Claudio Lotito è stata l’ultima mossa dello spagnolo, che avrebbe chiesto un il pagamento di un vecchio premio da 140mila euro a sua detta non corrisposto, oltre ai 4 milioni più bonus a stagione concordati per il nuovo contratto.

Grana Luis Alberto: rapporto con la Lazio compromesso?

A poche ore dal comunicato diffuso dal club capitolino sull’incontro andato in scena Formello tra Lotito e Sarri in cui è stata ribadita “piena sintonia nella gestione del mercato”, è scoppiato un nuovo caso Luis Alberto. Già, l’ex Liverpool ha saltato la doppia seduta di allenamento in vista della trasferta inglese della Lazio, che, domani, giocherà con l’ambizioso Aston Villa di Unai Emery.

Sparito. Non è da escludere che, questa volta, l’avventura del Mago sulla sponda biancoceleste del Tevere stia per giungere davvero al capolinea.

Tutto fatto per il rinnovo di Luis Alberto. Anzi no…

Altro che estate tranquilla, dopo quella turbolenta della scorsa stagione. Già nel ritiro di Auronzo di Cadore il centrocampista aveva mostrato i primi segnali di insofferenza nei confronti della società attraverso dei post al vetriolo su Instagram. Poi l’allarme sembrava rientrato.

Rifiutata la ricca proposta degli arabi dell’Al-Duhail, nei giorni scorsi il rinnovo del contratto a 4 milioni più bonus a stagione fino al 2027 (attualmente ne percepisce 2,8) pareva una formalità. Lotito era pronto a renderlo il secondo calciatore della Lazio più pagato dopo Immobile. Ma l’annuncio non è mai arrivato. Qualcosa è andato storto, di nuovo.

La richiesta di Luis Alberto che ha indispettito la società

La trattativa si è arenata perché, al momento delle firme, il trentenne di San José del Valle avrebbe chiesto il pagamento di un vecchio premio da 140mila euro che la società non gli ha riconosciuto. Dal canto suo, Lotito avrebbe probabilmente gradito un pizzico riconoscenza da parte del suo tesserato, visto l’importanza dell’ingaggio proposto.

Sarri incrocia le dita e spera che il caso rientri quanto prima. Perdere anche Luis Alberto dopo Milinkovic-Savic sarebbe un durissimo colpo per il suo centrocampo.