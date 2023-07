Lotito rivela che Berardi strappò contratto con la Juve, arriva la replica

Lotito: "Berardi? Il Sassuolo non lo vende, e poi parliamo di un calciatore che ha strappato un contratto con la Juve". L'attaccante risponde

22-07-2023 15:04

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Mai banale, Lotito. Mai. Il patron della Lazio, quando si concede, è un fiume in piena. Così, dal ritiro di Auronzo di Cadore, rivela un retroscena su Domenico Berardi, bandiera del Sassuolo il cui nome, da settimane, è associato al club biancoceleste. “Non è mai stato messo in vendita – ha rivelato ai tifosi -. E poi parliamo di un ragazzo che l’anno scorso ha strappato il contratto con la Juventus”. Sui social la replica dell’attaccante, che ha smentito Lotito.

Berardi alla Lazio? Secondo Lotito non è in vendita

Berardi è uno di quei giocatori per cui Maurizio Sarri stravede. Sì, perché nel suo 4-3-3 andrebbe a nozze sulla destra. Come Callejon ai tempi del Napoli, garantirebbe un discreto numero di gol abbinato a una propensione al sacrificio necessaria nel credo tattico del tecnico di Figline Valdarno. Ma il matrimonio, stando alle parole di Lotito, non s’ha da fare. “Ho parlato con il Sassuolo e chiedono una cifra spaventosa. E poi non è in vendita” ha confessato il vulcanico presidente biancoceleste fuori dall’albergo della Lazio, sotto le mitiche Tre Cime di Lavaredo.

Quel contratto strappato con la Juve: l’affondo di Lotito

A 28 anni e dopo tante stagioni al alto livello, in molti si sono chiesti perché Berardi non abbia mai compiuto il salto di qualità passando in una big. Negli anni il suo nome è stato più volte accostato alla Juventus, senza però che se ne facesse mai nulla.

Lotito, però, rivela che in realtà, la scorsa stagione, l’attaccante di Cariati era davvero a un passo dalla Vecchia Signora. Anzi, era già dei bianconeri. “Aveva firmato un contratto con la Juventus, ma poi l’ha strappato. Bisogna anche capire con chi parliamo…” ha detto il patron della Lazio, sollevando un polverone.

La replica di Berardi è affidata ai social

Il calciatore del Sassuolo e della Nazionale ha replicato a Lotito attraverso una storia su Instagram. Nessun commento scritto, solo tre emoticons che raffigurano faccine perplesse. Questa, al momento, la reazione di Berardi, il cui futuro – a questo punto – potrebbe essere ancora al Sassuolo. Chissà che nei prossimi giorni l’attaccante classe 1994 non decida di rivelare cosa sia successo davvero con la Juventus.