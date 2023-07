Juventus, Ancelotti chiama e invita al Real Madrid, Dusan Vlahovic: lo scenario

Viste le difficoltà del Real Madrid per Mbappé, Ancelotti ha chiamato Vlahovic per manifestargli la sua stima. La Juve in attesa: vuole 80 milioni per finanziare il mercato

21-07-2023 10:28

E all’improvviso spunta Carlo Ancelotti. Viste le difficoltà nell’arrivare a Mbappé, l’allenatore emiliano vorrebbe portare al Real Madrid Dusan Vlahovic, che la Juventus – ormai è palese – sta provando a piazzare da settimane per finanziare la campagna acquisti. Un’idea, più che una trattativa. Ma, se dovesse diventare tale, la Vecchia Signora di certo non si negherebbe a Carletto e Florentino Perez.

Vlahovic, sfuma il PSG: ma c’è Ancelotti

L’interesse del Paris Saint-Germain nei confronti del centravanti serbo, reduce da un’annata complicata per via dei problemi fisici che lo hanno tormentato, sembra essere scemato nelle ultime ore. A raffreddare la trattativa anche la contestazione dei tifosi, che non vogliono Vlahovic al Parco dei Principi per la sua esultanza con le tre dita a cui viene attribuito un significato ultranazionalista. I campioni di Francia sono intenzionati a virare su Gonçalo Ramos del Benfica, mentre sull’ex Fiorentina potrebbe presto fiondarsi il Real Madrid su indicazione di Ancelotti.

Real Madrid, caccia all’erede di Benzema: c’è anche Vlahovic

Non è un mistero che la Casa Blanca stia provando da tempo a portare nella capitale spagnola il fenomeno Mbappé. La scorsa estate Perez era a un passo dal piazzare il colpaccio, ma poi l’asso francese ha rinnovato col PSG a cifre astronomiche. Mentre si vocifera di un rilancio choc del Real Madrid, Ancelotti si è mosso per individuare un’alternativa. Serve un giocatore affidabile in grado di non far rimpiangere Benzema, volato in Arabia Saudita. Vlahovic potrebbe fare al caso delle merengues. Re Carlo ha agito in prima persona, chiamando il serbo e manifestandogli la sua stima.

Juve e Real Madrid in campo il 3 agosto: si parlerà di Vlahovic?

C’è una data segnata in rosso sul calendario ed è quella del 3 agosto, quando Juventus e Real Madrid si incontreranno in campo in occasione della tournée americana. Potrebbe essere il momento giusto per far decollare l’operazione Vlahovic. Anche perché l’accordo sulla formula dell’operazione non è facile da raggiungere. I bianconeri puntano a ottenere 80 milioni, mentre gli spagnoli, che rimanderebbero l’affare Mbappé al 2024 quando andrà in scadenza, potrebbero, invece, preferire un prestito oneroso con diritto di riscatto.