Vlahovic al PSG, a Parigi compare uno striscione terribile: “Ti tagliamo le tre dita”

Il clima nel mondo del calcio è tutt’altro che sereno. L’ultimo episodio riguarda Dusan Vlahovic ed un possibile trasferimento al Psg, dove ad aspettarlo sembra non esserci un’accoglienza esattamente clamorosa visto lo striscione che è stato esposto nella capitale francese.

Alcuni tifosi del PSG non sembrano esattamente contenti della possibilità che l’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, possa trasferirsi in questa finestra di mercato al PSG. Nella capitale francese è infatti apparso uno striscione piuttosto eloquente e che non lascia molto spazio alle interpretazioni: “Vlahovic a Parigi ti tagliamo le tre dita”.

🚨🤯 PSG Ultras’s message to Vlahovic :

“You come to Paris, we cut your three fingers off!“

This is because of a past “incident” where Vlahovic wore a shirt showing Kosovo as part of the Serbian map & his celebration with 3 fingers that is said to symbolize “Serbian victory“. pic.twitter.com/zpL9bwQhEp

