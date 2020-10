Lazio, attesa per Lazzari: le sue condizioni

C’è attesa in casa Lazio per gli esami di Manuel Lazzari: l’esterno destro ha lasciato lunedì il ritiro della Nazionale per un infortunio muscolare ai flessori, che verrà valutato con una serie di test tra martedì e mercoledì per capire l’entità del problema.

Gli esami strumentali chiariranno i tempi di recupero: l’esito peggiore sarebbe uno stiramento, che lo terrebbe fuori almeno tre settimane. Ma potrebbe essere anche solo una contrattura.

L’ex Spal in ogni caso difficilmente sarà disponibile per la sfida di sabato contro la Sampdoria, mentre è in dubbio per il match contro il Borussia Dortmund. Emergenza fasce per Inzaghi, che in infermeria ha anche Marusic e Lulic.

OMNISPORT | 13-10-2020 12:09