Lazio, Casale: "Sto studiando Kostic"

Il difensore biancoceleste: "Mette cinquanta cross a partita"

07-04-2023 19:38

Il difensore della Lazio Nicolò Casale a Dazn ha parlato in vista del match contro la Juventus: “Mi ricordo la partita all’andata in cui abbiamo perso 3 a 0, una partita in cui noi avevamo il pallino del gioco e su due errori in uscita abbiamo preso gol. Dobbiamo fare questo salto contro di loro, cercare di fare il nostro gioco e di sbagliare il meno possibile”.

Il giocatore più pericoloso: “Sto studiando Kostic perché è un giocatore che durante le partite mette cinquanta cross a partita e quindi dobbiamo stare attenti su quello perché poi hanno anche grandi attaccanti davanti”.