Lazio-Celtic, moviola: l’arbitro inventa un rigore dal nulla, ben sette gli ammoniti

La prova di Ulmut Meler all’Olimpico nella penultima giornata della fase a gironi di Champions League, il fischietto turco ha avuto il suo da fare

29-11-2023 06:17

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Viene considerato un direttore di gara emergente Umut Meler, l’arbitro designato dall’Uefa per Lazio-Celtic, gara della penultima giornata della fase a gironi di Champions League. Il fischietto turco è ancora piuttosto giovane e senza una lunghissima esperienza internazionale, ma si è fatto notare per il numero di cartellini estratti sin dalle sue prime apparizioni nelle coppe europee. Vediamo come se l’è cavata ieri sera all’Olimpico.

I precedenti di Meler con le due squadre

L’arbitro turco era già stato incontrato in un precedente match europeo poco fortunato per la Lazio che, nel dicembre 2018, perse in casa 2-1 con l’Eintracht Francoforte. Terzo incrocio col Celtic, che vantava un bilancio in parità: un successo e una sconfitta.

Meler ha ammonito sette giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mustafa Eyisoy e Kerem Ersoy con Alper Ulusoy IV uomo, il tedesco Bastian Dankert al Var e all’AVAR Arda Kardeşler l’arbitro Meler ha ammonito 7 giocatori, di cui 3 della squadra di Sarri: Rovella, Pedro, Patric (L); Taylor, Johnston, O’Riley, Yang (C). Recupero: 0′ pt, 3′ st.

Lazio-Celtic, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi, tutti nella ripresa. All’82’ nessun dubbio sulla posizione di Immobile in occasione del gol del vantaggio biancoceleste: sul tiro di Isaksen il bomber laziale è tenuto in gioco dall’ultimo difensore. Proteste del Celtic anche sul raddoppio per il contrasto che ha portato Immobile a battere per la seconda volta Hart: nessun dubbio anche in questo caso per il fischietto turco. Al 93’ Humut Meler concede agli scozzesi un rigore inesistente, poi prontamente tolto dopo l’on field review: non c’era la spinta di Patric in area che però viene ammonito per proteste. Alla fine l’arbitro è stato sufficiente in Lazio-Celtic.