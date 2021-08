Lazio, Ciro Immobile: "L'Europeo mi ha gasato"

Grande protagonista della gara della Lazio di oggi contro lo Spezia è il capitano Ciro Immobile, autore di una stupenda tripletta. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN:

“L’Europeo mi ha gasato. Il merito va diviso coi miei compagni che mi mettono in condizione di dare il massimo. Lo dedico a loro. Ho iniziato a lavorare col mister con grande entusiasmo e il fatto che i suoi attaccanti hanno fatto sempre tanti gol mi ha stimolato ancora di più. Non vedevo l’ora di iniziare a lavorare con lui. Dopo l’errore ho detto tante cose verso me stesso. L’anno scorso ho sbagliato quattro rigori e non voglio ripetermi. Sulla direzione del tiro ho cambiato decisione all’ultimo e questo non paga mai. Mi dà fastidio averlo sbagliato”.

Infine, una parola sul ritorno della curva:

“Ci mancava tanto. Spero che piano piano le cose si aggiustino e che possa venire sempre più gente allo stadio perchè il calcio è questo: emozionarsi vedendo il pubblico”.

