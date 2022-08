Lazio: come terzino sinistro si valuta Reguilon

25-08-2022 09:17

Alla Lazio serve un terzino sinistro, vero. Non che Adam Marusic e Elseid Hysaj non vadano bene, ma ne serve uno di ruolo, non giocatori adattati che comunque hanno sempre fatto il loro compito.

Sarri vuole un vero terzino sinistro, constatato che ha poca fiducia di Kamenovic, il tecnico toscano, preme per avere un profilo serio sulla sinistra.

Dopo aver trattato a lungo Palmieri, con la trattativa che non è andata a buon fine visto che il giocatore si è accasato al West Ham, anche l’ultimo obiettivo biancoceleste milita in Premier League.

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto in mercato, Nicolò Schira su Twitter, la Lazio sta infatti trattando con il Tottenham per prendere Sergio Reguilon in prestito con diritto di riscatto. Il terzino spagnolo non rientra più nei piani del tecnico Antonio Conte, che in quel ruolo preferisce Perisic e Sessegnon.

Nell’ultima stagione con gli Spurs, Reguillon ha collezionato 31 presenze, condite da 2 gol e 3 assist, un profilo interessante per la Lazio di Sarri.