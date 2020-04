Lazio, Correa: "Sono solo in casa"

Correa è rimasto a Roma, sperando in una ripartenza del campionato: "Credo in Dio, lo prego e spero che si trovi il vaccino per tornare presto alla normalità. Roma è deserta, non ci sono i turisti per strada. Il momento non è semplice, sono in contatto con la mia famiglia, sono preoccupati, sto da solo a casa", le sue parole a lagaceta.ar.

Il talento biancoceleste guarda anche al futuro: "Non so quando riprenderà il campionato, abbiamo bisogno di prepararci per farci trovare pronti. Stiamo disputando una grande stagione, non dobbiamo rilassarci in questo momento".

SPORTAL.IT | 07-04-2020 09:00