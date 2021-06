Lazio, è Kamenovic il primo acquisto dell'era Sarri

Sarà Dimitrije Kamenovic il primo acquisto della nuova Lazio. Maurizio Sarri, infatti, è pronto ad accogliere il giovane serbo, che sbarcherà a Roma nella mattinata di giovedì per sostenere le visite mediche con la formazione capitolina e firmare un contratto quinquennale.

Terzino sinistro, Kamenovic è uno dei plilastri della Nazionale serba Under 21 che Tare ha scovato al Cukaricki, mettendo sul piatto una cifra di circa 3 milioni di euro per il suo acquisto. A meno di intoppi, nei prossimi giorni verrà annunciato come nuovo esterno della Lazio.

Già lo scorso gennaio la Lazio aveva messo nel mirino il giocatore, chiudendo il suo acquisto per la nuova annata 2021/2022, che vedrà i capitolini impegnati in Europa League e con Sarri come nuovo tecnico in seguito alla partenza di Simone Inzaghi verso l’Inter.

Con Sarri, tornerà il modulo a quattro in difesa rispetto alla retroguardia a tre con cui Inzaghi ha vinto con la Lazio. Kamenovic, classe 2000, arriva per ringiovanire la difesa e far partire la nuova campagna acquisti, che si svilupperà maggiormente più avanti.

21enne di 188cm, forte fisicamente e rapido, Kamenovic può giocare anche come centrale di difesa. Un giocatore duttile su cui Tare ha messo gli occhi nel 2021, riuscendo a strapparlo alla concorrenza europea, così da portarlo alla corte di Sarri.

L’arrivo del tecnico che ha vinto lo Scudetto con la Juve e l’Europa League con il Chelsea potrebbe portare la Lazio a mantenere tutti i big: da Milinkovic-Savic a Luis Alberto, passando per Immobile, la speranza dei tifosi capitolini, sponda biancoceleste, è di rivedere tutti i campioni in maglia Aquila, nuovamente all’Olimpico.

OMNISPORT | 09-06-2021 18:30