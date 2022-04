15-04-2022 12:15

La Lazio sembra ormai essere intenzionata a privarsi di Milinkovic-Savic (oltre che si Lucas Leiva) per la prossima stagione. Il serbo, classe 1995, ha una valutazione di circa 70 milioni di euro e potrebbe essere sacrificato sull’altare del mercato.

Il Corriere dello Sport oggi fa due nomi per il futuro del centrocampo laziale: Leander Dendoncker, 26enne belga del Wolverhampton in scadenza nel 2023, e Ruben Loftus-Cheek, del Chelsea, in scadenza nel 2024.

