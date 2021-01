Lazio, Farris: "Non abbiamo sfruttato certi momenti chiave"

La Lazio deve salutare la Coppa Italia dopo la sconfitta per 3 a 2 contro l’Atalanta.

A fine match è il vice di Simone Inzahi, Massimiliano Farris a parlare: “Non abbiamo sfruttato i momenti chiave della gara. Abbiamo preso un gol su contropiede su errore nostro. La partita l’abbiamo fatta. L’Atalanta si è difesa in dieci. Avremmo dovuto allargare il campo, una volta avuta la superiorità numerica. Comunque in campionato avremo la possibilità di rifarci. Abbiamo speso tanto in Champions e, quando devono giocare sempre gli stessi, si fatica maggiormente. Ultimamente abbiamo infilato un bel filotto. Peccato per oggi, ma pensiamo alla prossima gara”.

OMNISPORT | 27-01-2021 20:18