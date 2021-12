Lazio-Genoa, Shevchenko: "L'unica cosa positiva è il gol"

17-12-2021 21:16

Il tecnico del Genoa Andriy Shevchenko ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Grifone per 3-1 contro la Lazio di Sarri. Queste le parole di Sheva, che non ha iniziato la sua avventura in Liguria nel migliore dei modi:

“L’unica cosa positiva è che abbiamo fatto gol, abbiamo cercato di fare la nostra partita. Purtroppo abbiamo subito per delle disattenzioni, però la squadra ha cercato di reagire. Potevamo fare meglio a inizio secondo tempo, abbiamo avuto buone opportunità ma non siamo riusciti a concretizzare. Potevamo gestire meglio alcune situazioni in campo”.

OMNISPORT