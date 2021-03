Lazio, il web si chiede: sarà lo stesso anche per caso Suarez?

Squalifiche non troppo lunghe e multa neppure troppo esosa. Si è chiusa quasi “a tarallucci e vino”, definizione molto in voga nelle ultime ore sul web, la querelle tra la Figc e la Lazio sul “caos tamponi”, dopo che in prima battuta qualcuno aveva ipotizzato maxi penalizzazioni in classifica o addirittura la possibile retrocessione per i biancocelesti. Niente di tutto questo. Anzi, in sede di ricorso i legali del presidente biancoceleste Lotito potrebbero far ridurre ulteriormente le condanne per lo stesso numero uno laziale e i due responsabili medici.

Sentenza Lazio, lo sdegno di Ziliani

Tra i commentatori che non hanno digerito le pene ‘soft’ inflitte alla Lazio c’è il giornalista Paolo Ziliani, che guarda oltre presagendo lo stesso metro di giudizio anche quando sul banco degli imputati ci sarà la Juventus per il caso Suarez. Ecco il suo post su Twitter: “A giugno Juventus e Lazio fecero tamponi selvaggi ai giocatori e la Procura propose un penoso patteggiamento (risibili multe a club e medici). Oggi ridicola proposta d’inibizione a Lotito (danno per il club = zero) ridotta della metà dal Tribunale. Sarà così per Suarez“.

Caso Lazio, la domanda sui social

La stessa considerazione è ripresa da molti, insieme a una domanda: sarà davvero così anche per la Juventus? “Gravina disse che le società che avessero fatto le furbe con i tamponi avrebbero rischiato l’esclusione dal campionato. Peccato che le due che l’hanno fatto siano proprio Juve e Lazio, altrimenti magari sarebbe successo. Repubblica delle Banane (avariate)”, ricorda un utente. “No, li è finita ancor prima di cominciare. Nessuna indagine. Nessuna accusa. Nessuno accusato. Fine”, è la previsione di un fan sul processo alla Juve per l’esame-farsa del Pistolero. “Io non vedo collegamenti tra le due vicende”, scrive qualcuno mentre i laziali protestano: “Siamo stati infangati per mesi per un semplice difetto di comunicazione. Ora basta”.

SPORTEVAI | 27-03-2021 10:16