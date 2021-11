Lazio, Immobile: "Chiedo scusa ai tifosi, gara inaccettabile"

28-11-2021 23:47

Dopo la sconfitta contro il Napoli per 4-0, Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Sono qui a ribadire: i tifosi hanno ragione, è un peccato per loro vedere questo brutto spettacolo. Chiedo scusa a loro da parte di tutta la squadra. Io sono il capitano, prestazioni del genere non sono accettabili. Fai fatica anche a parlare della partita, è stata fatta solo da parte del Napoli”.

Immobile non si capacita di certe prestazioni: “La cosa che ti fa incavolare è questa: abbiamo nelle corde certe prestazioni, dopo la Juve siamo quelli più vincenti degli ultimi anni. Ma se hai qualcosa va tirato fuori, è il momento di dare continuità. Sarri sta lavorando bene, cerca di valorizzare il procedimento. Ma se entri contro il Napoli in quel modo ecco che perdi. Insigne? Un fratello per me, abbiamo condiviso tanto e ci siamo ritrovati in Serie A. Abbiamo un obiettivo comune, ne riparleremo a marzo”.

