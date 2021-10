Lazio: Immobile e Acerbi rinnovano il proprio contratto

Il difensore ha sottoscritto un nuovo accordo fino al 30 giugno 2025, con un ingaggio da 2,5 milioni di euro l’anno. Per l’attaccante, invece, prolungamento fino al 2026, mentre inizialmente si pensava fosse il 30 giugno 2025 la deadline.

La Lazio quindi punta fortemente anche per le prossime stagioni, su due colonne importanti come Ciro Immobile, capitano dei capitolini e Francesco Acerbi.

L’attaccante veste la maglia biancoceleste dal 2016: per lui 183 presenze totali e ben 129 gol. Alla Lazio si è affermato tra i migliori attaccanti italiani della sua generazione, trionfando per altre due volte nella classifica marcatori della Serie A (2017-2018 e 2019-2020) e vincendo il titolo di capocannoniere della UEFA Europa League (2017-2018); della squadra romana è inoltre il migliore marcatore di sempre in competizioni ufficiali.

Francesco Acerbi invece, è alla Lazio dal 2018. Per il difensore ex Milan, Chievo e Sassuolo 112 presenza in biancoceleste condite da 5 reti.

OMNISPORT | 08-10-2021 12:52