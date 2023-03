Lazio: Immobile ha recuperato per il Monza

L'attaccante si è allenato interamente con il gruppo da martedì. Ora punta la maglia da titolare domenica contro i brianzoli

31-03-2023 10:12

La Lazio recupera un giocatore importantissimo, un punto di riferimento come Ciro Immobile per la trasferta di domenica contro il Monza. Il giocatore si era procurato una lesione al flessore durante la gara vinta dai biancocelesti al Maradona contro il Napoli. Immobile si è allenato con il gruppo fin da martedì e ora punta anche a una maglia da titolare contro i brianzoli. Starà a Maurizio Sarri decidere se schierarlo subito o aspettare. Il tecnico toscano avrà comunque tutta la rosa a disposizione per la ripresa del campionato, un torneo che vede la Lazio impegnatissima nella lotta Champions.