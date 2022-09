Lazio, Immobile: "I tifosi sono arrabbiati. E' stata una disfatta"

15-09-2022 22:34

A seguito della disfatta laziale contro il Midytlland per 5-1, il capitan Ciro Immobile si è presentato in conferenza stampa per rilasciare alcune dichiarazioni: “Inutile puntare il dito contro chiunque. È stata una disfatta da parte di tutti, chi ha giocato e chi no. Dispiace per i tifosi che sono venuti qua a vedere questo brutto spettacolo da parte nostra. I tifosi ci hanno detto di che erano arrabbiati giustamente per quello che hanno visto, ma di guardare avanti. Ci hanno detto di non mollare e che nulla era perduto. Oggi siamo entrati in campo con poca umiltà, quella che chiedeva il mister. In Europa queste cose si pagano e le abbiamo pagate abbastanza. Cinque gol sono inaccettabili”.