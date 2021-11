Lazio, Immobile: "Non posso rischiare, polpaccio un muscolo delicato"

22-11-2021 10:42

Niente da fare per la Lazio sabato pomeriggio in casa contro la Juventus. Gli uomini di Allegri hanno espugnato l’Olimpico grazie a due rigori messi a segno da Bonucci. Per i biancocelesti una partita volenterosa ma senza acuti, essendo anche privi del loro uomo più pericoloso in attacco, ovvero Ciro Immobile.

Proprio l’attaccante della Lazio, ha parlato delle sue condizioni fisiche. Queste le sue parole riportate dal Corriere dello Sport, a margine dell’amichevole di ieri a Formello dove è stato impegnato come arbitro: “L’infortunio va meglio, ogni giorno miglioro. Se non fosse stato per il polpaccio, probabilmente ce l’avrei fatta a giocare con la Juve ma si tratta di un muscolo particolare, delicato. Era preferibile non rischiare. Devo fare la risonanza di controllo. In questo momento il dolore è passato, ho solo un po’ di paura. Non vorrei fermarmi di nuovo, ci vuole cautela. Spero di tornare presto”.

Intanto la Lazio questa settimana sarà impegnata a Mosca in Europa League contro la Lokomotiv e poi domenica sera nel posticipo delle 20.45, quando sarà ospite della capolista Napoli al Diego Armando Maradona.

OMNISPORT