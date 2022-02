16-02-2022 15:35

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Ciro Immobile salterà il match contro il Porto di domani sera valido per l’andata dei playoff di Europa League perché febbricitante. Il posto del bomber della Lazio nel tridente offensivo di Maurizio Sarri dovrebbe essere preso da Pedro, affiancato da Felipe Anderson e Zaccagni. Non dovrebbe essere a rischio invece la sua presenza nella partita di Serie A di domenica sera in trasferta contro l’Udinese.

OMNISPORT