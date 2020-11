Lazio, Inzaghi: "Aspettiamo prima di festeggiare"

La Lazio batte lo Zenit 3-1 e fa un grosso passo avanti verso la qualificazione agli ottavi di Champions League: Simone Inzaghi ha analizzato la bella serata europea dei suoi, soffermandosi sul momento generale della squadra.

Ai microfoni di ‘Sky Sport’, l’allenatore biancoceleste ha subito fatto i complimenti ai suoi ragazzi: “Abbiamo fatto un’ottima gara, lo Zenit era la testa di serie, siamo stati bravi a far sembrare semplice una partita che alla vigilia non era così. Siamo andati oltre ogni attesa con 8 punti in 4 partite. Dovevamo dar seguito stasera con una vittoria, abbiamo ancora qualche assenza ma stiamo crescendo”.

Fondamentale il recupero dei tanti indisponibili, la Lazio ora può puntare in alto anche in Champions: “Con il rientro dei giocatori siamo più completi dell’anno scorso, ma non dimentichiamo che due anni fa siamo andati a un passo dalla semifinale d’Europa League dopo tantissimi anni. Quest’anno stiamo facendo un ottimo percorso, ma prima di festeggiare la qualificazione aspettiamo perchè il Bruges non si arrenderà”.

Un risultato positivo arrivato con una prestazione convincente anche dal punto di vista del bel gioco: “Questa squadra in questi anni ha sempre avuto tanta voglia di giocare bene, stasera come a Crotone abbiamo cercato di giocare a calcio, non dimentichiamo che lo Zenit ha giocatori importantissimi davanti a livello europeo”.

Inzaghi sottolinea la grande mole di gioco offensiva prodotta contro la formazione russa e pensa al primo posto: “L’errore di Acerbi? Può capitare, avevamo preparato bene come accorciarlo, bisogna sempre perfezionarsi, sul goal dovevamo fare meglio. Stasera potevamo farne 6-7, ci sono poche cose negative da analizzare. Borussia Dortmund? Considerando l’ultima partita casalinga contro il Bruges, avrei preferito un altro risultato”.

