Lazio-Juve, caos tamponi: è arrivata la decisione su Immobile

Niente Lazio-Juventus per Ciro Immobile, Thomas Strakosha e Lucas Leiva. I tre giocatori, al centro di un vero e proprio caso sui tamponi, hanno lasciato Formello e non prenderanno parte alla rifinitura in vista del big match di domenica contro i campioni d’Italia.

Il club biancoceleste ha scelto la via della cautela dopo le polemiche divampate negli ultimi giorni: i tre giocatori, bloccati dopo i tamponi Uefa, erano stati sottoposti ad ulteriori test che avevano dato esiti contrastanti, con il Campus Biomedico di Roma che aveva segnalato tre casi positivi e il Futura Diagnostica di Avellino che aveva invece comunicato che tutta la rosa era negativa.

Lo stesso Simone Inzaghi in conferenza stampa aveva espresso la speranza di averli a disposizione. Poi nel primo pomeriggio la decisione dello stop da parte della società.

Ciro Immobile, prima che si sapesse del suo forfait per la gara con la Juve, in un comunicato ha spiegato così la sua posizione: “Il rispetto delle regole, dentro e fuori dal campo, è un imperativo che mi sono sempre imposto innanzitutto come uomo e poi come sportivo. Ho rispettato tutti i protocolli sanitari e quindi sono tranquillo e concentrato sul mio lavoro. Diffido chiunque dal mettere in dubbio la mia onorabilità e professionalità”.

“Rispetto tutti i protocolli sanitari che le autorità competenti, sportive e non, mi impongono, non solo per salvaguardare la mia salute, quella dei miei cari, dei miei compagni di squadra e dei miei avversari, ma perché credo che qualsiasi persona che ha visibilità mediatica debba dare il buon esempio, specie in questo momento di grande preoccupazione dove tutti siamo chiamati a comportamenti rigorosi per contenere la diffusione della pandemia. Non assecondo le polemiche di chi vorrebbe distrarmi alla vigilia di una partita di campionato così importante, sono pronto ad adire le vie legali a tutela della mia immagine e dei miei diritti”.

OMNISPORT | 07-11-2020 17:04