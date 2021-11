Lazio, la gioia di Immobile: “Stiamo venendo fuori, andremo a Napoli per fare il nostro gioco”

25-11-2021 23:13

Non poteva nascondere la propria soddisfazione per il 3-0 alla RZD Arena Ciro Immobile, tornato a essere quantomai decisivo per la sua Lazio.

L’attaccante campano, trasformando i due rigori assegnati dall’arbitro Soares Dias, ha permesso ai biancocelesti di portare a casa un match sulla carta delicato, vinto grazie a un deciso cambio di passo nel secondo tempo.

“Adesso stiamo bene, stiamo assimilando i concetti del mister e stiamo venendo fuori, anche la difesa sta ingranando. Noi abbiamo reso la partita facile e abbiamo fatto benissimo. Il poco tempo per preparare una partita spesso ti fa portare dietro l’entusiasmo di una partita vinta” ha commentato nel post-partita il 9 biancoceleste.

“Nel primo tempo abbiamo giocato bene, siamo usciti da dietro aprendo gli spazi. Davanti avevamo una squadra che chiudeva bene ed era aggressiva. A fine primo tempo eravamo tranquilli e il mister ha aggiustato delle piccole cose dicendo che sarebbe bastato il 30% in più per portare a casa la partita. Pedro ci ha dato molta vivacità, grazie anche a Felipe Anderson che ha stancato gli avversari. Voglio menzionare anche Zaccagni che è tornato e ci sta dando un grandissimo aiuto”.

Con questa fiducia non è utopistico pensare di sgambettare un Napoli che pare aver subito il contraccolpo dell’infortunio a Osimhen.

“Ora riposiamoci, andiamo a Napoli per fare il nostro gioco seppur affronteremo una squadra che è in formissima e che è in testa al campionato” ha chiosato Immobile.

