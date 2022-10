Lazio, Lotito incensa Sarri: "Gli ho fatto i complimenti"

25-10-2022 13:57

Intervistato da Repubblica, il numero uno della Lazio Claudio Lotito ha parlato del più che felice momento in casa biancoceleste che, con la vittoria senza possibilità di replica a Bergamo, ha raggiunto l’Atalanta al terzo posto del campionato con 24 punti. Un successo che traccia la strada in vista del futuro, a cominciare dalla prossima sfida di Serie A all’Olimpico contro la Salernitana, club di proprietà dello stesso Lotito fintanto che ha militato in B.

Il presidente, in particolare, ha incensato il tecnico Maurizio Sarri: “Domenica, al termine del 2-0 all’Atalanta gli ho fatto i complimenti. E’ stata una partita bellissima, giocata davvero bene, per giusta senza il nostro riferimento offensivo Ciro Immobile. Al mister ho detto che, continuando in questo modo, ci toglieremo grandi soffisfazioni“.