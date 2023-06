Lazio, Lotito parla ai tifosi: "Ci aspetta una grande annata con Sarri"

Il presidente del club biancoceleste è convinto che nella prossima stagione la sua squadra farà ancora meglio.

22-06-2023 14:29

Quella della Lazio è stata una bella stagione conclusa con il secondo posto alle spalle del Napoli e dunque il ritorno in Champions League. Un motivo di grande orgoglio per il presidente Claudio Lotito che ne ha parlato così nel nuovo numero di Lazio Style Magazine: “Cari tifosi biancocelesti, siamo arrivati al termine di una stagione che non ho difficoltà a definire straordinaria e che ci ha meritatamente portato alla partecipazione alla prossima Champions League. Una posizione pienamente meritata”.

Lotito vuole che la sua squadra possa fare ancora meglio: “Questa Lazio sa emozionare e la sfida è solo iniziata. Ora dobbiamo rimanere tra le grandi e dimostrare che questo progetto è partito”. Il presidente ha così elogiato il proprio tecnico: “Ci proiettiamo quindi subito alla prossima stagione, con coraggio e fiducia. Sarà una grande annata, ancora sotto la guida di Maurizio Sarri“.