Lazio, Marusic: "Non dobbiamo fare più figure come quella in Danimarca"

05-10-2022 18:56

La voglia di riscattare la figuraccia in Danimarca si intreccia alla consapevolezza di trovare l’approccio adeguato: è quanto Marusic chiede alla Lazio in vista del match di domani. “Domani vogliamo dare tutto e vincere. L’approccio in Danimarca non è stato giusto, spero non succeda più: abbiamo visto due partite dello Sturm Graz e preparato bene la gara di domani, siamo pronti”.

Il ruolo in campo non è così importante per Marusic: “Stare a destra o sinistra non cambia adesso, da un anno gioco a sinistra e in precedenza avevo fatto il quinto là. Lazzari? E’ un grande giocatore: gioca bene, è rientrato dall’infortunio, ma io devo continuare così. Tra 15 partite arriverò a 200 con questa maglia: non avrei mai immaginato di arrivare a questo traguardo, sono molto felice. La fase difensiva è migliorata grazie al duro lavoro che facciamo: continuiamo così”.