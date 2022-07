Lazio, mercoledì il primo allenamento stagionale ad Auronzo

03-07-2022 11:32

La stagione 2022-2023 della Lazio parte con due giornate di visite mediche tra oggi e domani prima della partenza il 5 luglio verso il ritiro di Auronzo di Cadore, provincia di Belluno. Oggi test clinici per lo staff tecnico e tanti calciatori della Primavera. Tra quelli della prima squadra è stato il turno di Zaccagni, mentre tutti gli altri provvederanno domani. Il primo allenamento per i biancocelesti invece è programmato direttamente per mercoledì mattina ad Auronzo, sotto la guida del tecnico Maurizio Sarri.