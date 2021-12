Lazio, Milinkovic: "Non è andata come volevamo"

09-12-2021 23:20

La Lazio non va oltre lo 0-0 col Galatasaray in Europa League e giocherà così i playoff. Al termine del match, Milinkovic è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Non è andata come volevamo, perché ovviamente volevamo la vittoria e abbiamo provato di tutto per portare a casa i punti, ma il Galatasaray ha alzato un muro e la palla non voleva entrare”.

In vista dei playoff, Milinkovic ha aggiunto: “Siamo arrivati ​​secondi e ora dobbiamo prepararci per il prossimo round. Abbiamo visto le squadre che potrebbero essere in sorteggio con noi, ma ci prepareremo bene e cercheremo di progredire nella competizione”.

OMNISPORT