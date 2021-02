Lazio: Milinkovic-Savic MVP di Gennaio

Questo mese è Sergej Milinkovic-Savic a vincere il premio come miglior giocatore di serie A

In questo mese di Gennaio, il centrocampista serbo è stato giudicato per il suo alto rendimento fondamentale per le cinque vittorie consecutive in campionato della sua Lazio.

Per lui anche un goal, segnato nel 2-1 inflitto al Sassuolo il 24 gennaio: un colpo di testa prorompente per il momentaneo pareggio biancoceleste, prima del definitivo raddoppio siglato da Immobile nella ripresa.

Il centrocampista sarà premiato durante il prepartita del posticipo di domenica sera all’Olimpico, dove i biancocelesti cercano la sesta vittoria consecutiva contro il Cagliari di Di Francesco.

OMNISPORT | 05-02-2021 13:16