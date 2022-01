Lazio, Muriqi rifiuta il Saint-Etienne: mercato bloccato

24-01-2022 15:59

Il mercato di gennaio della Lazio continua a essere bloccato dall’indice di liquidità. Per permettere al ds Tare di consegnare a Maurizio Sarri i rinforzi invocati è necessario sbloccare il mercato in uscita, ma a una settimana dalla fine della sessione non si registrano buone notizie.

Il nome più in vista alla voce uscite resta quello di Vedat Muriqi, ma l’attaccante kosovaro ha rifiutato anche il trasferimento al Saint-Étienne, che si era fatto avanti. Secondo quanto riportato in Turchia, dietro ai no di Muriqi ci sarebbe la volontà di approdare al Fenerbahce, ovvero il club dal quale la Lazio lo aveva prelevato nell’estate 2020 e che ha manifestato la volontà di riprendersi il giocatore, senza però ancora presentare una proposta concreta alla Lazio.

