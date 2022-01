Lazio, nuovo nome per l'attacco: si pensa a Origi

05-01-2022 13:21

La Lazio è una delle squadre che dovrà essere più attiva sul mercato di gennaio per risolvere gli evidenti problemi della rosa di Sarri. Molti giocatori non sono adatti al suo 4-3-3, motivo per il quale sul fronte partenze Tare si sta già dando da fare.

Hanno già lasciato la Capitale si il giovane Alessandro Rossi che Escalante, mentre nelle prossime ore dovrebbe essere ufficiale anche il passaggio di Lukaku al Vicenza. Una delle priorità in entrata invece è quella di trovare un vice-immobile, e proprio per questo si sta parlando in queste ore col Liverpool per imbastire una trattativa per uno dei pupilli di Klopp, ovvero Divock Origi.

La società biancoceleste annusa il colpo a parametro zero e avrebbe già allacciato i contatti con degli intermediari che curerebbero il trasferimento dell’attaccante del Liverpool. Proprio per questo, sembra che i Reds siano disponibili a trattare subito pur di ricavare qualcosa dalla sua cessione. Ovviamente Origi è subordinato alla cessione di Muriqi

