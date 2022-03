29-03-2022 21:18

La Lazio si cautela per la possibile partenza, in estate, di Milinkovic-Savic. Due i giocatori che sono sotto osservazione: Djuricic, del Sassuolo, e Saponara, della Fiorentina. Entrambi potrebbero venire via a parametro zero e questa è una discriminante che piace particolarmente al direttore sportivo Igli Tare.

OMNISPORT