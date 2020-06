Lazio: offerta da capogiro per Immobile, possibile l'addio

Con 27 reti realizzate in 26 partite è il cannoniere principe della Serie A: Ciro Immobile ha molti estimatori in Italia (ci ha pensato l'Inter) ma soprattutto all'estero, in Premier League. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, proprio dall'Inghilterra è arrivata una mega offerta per l'attaccante campano della Lazio: l'ambizioso Newcastle, ora in mano a un fondo arabo, sarebbe pronto a mettere sul piatto 135 milioni di euro per accaparrarsi il giocatore.

I Magpies secondo le voci vogliono offrire al presidente Claudio Lotito 55 milioni di euro, mentre per il calciatore sarebbe pronto un contratto quinquennale da 8 milioni di euro netti all'anno.

Un'offerta che, se fosse confermata, sarebbe quasi irrinunciabile per il bomber, che all'estero ha già giocato a Dortmund e a Siviglia. Immobile a Roma si è però ambientato benissimo, e già da tempo si parla di un possibile rinnovo di contratto fino al 2025, con un aumento fino a 4 milioni di euro netti a stagione. La metà di quello che prenderebbe in Premier.

Immobile è alla Lazio dal 2016: in quattro stagioni ha messo ha segno 116 gol in 167 partite tra campionato e coppe, vincendo una Coppa Italia nel 2019 e due Supercoppe italiane nel 2017 e nel 2019.

SPORTAL.IT | 16-06-2020 10:20