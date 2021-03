Lazio, ora Lotito vuole riscuotere: duro contro squadra e Inzaghi

Non è una Lazio che piace al suo presidente, Claudio Lotito. le ragioni sono evidenti e quanto accaduto a Formello, nel day after, era prevedibile a questo punto del campionato: Lotito non ha risparmiato nessuno, dopo l’epilogo della sfida contro la Juve.

L’ira di Claudio Lotito contro la squadra e Inzaghi

Nella sua analisi, impietosa, non ha lesinato accuse nei riguardi della squadra,poi è passato a Inzaghi e allo staff tecnico, a rapporto per poco meno di un’ora. Secondo quanto riferisce il Corsport, Lotito ha espresso alla squadra la sua irritazione per l’atteggiamento in campo:

“Io onoro gli impegni, voi non date il 100%. Ma credo in voi, so qual è il vostro valore e sono convinto che potete dare molto di più”.

Con l’allenatore, Simone Inzaghi, ha parlato di questioni più tecniche: gestione della rosa (secondo ruoli naturali) e rotazioni insufficienti, penalizzano i nuovi e non è una novità stagionale.

Lazio: il rimprovero a Inzaghi di mancato turnover

Una serie di scelte che, il presidente, non condivide per questioni di natura non solo sportiva ma squisitamente finanziaria, ovvero bocciature ed emarginazioni tecniche si ripercuotono sulle strategie future e sulle casse societarie.

Uno snodo delicato, considerando che l’ambito Inzaghi non ha ancora posto la sigla sul contratto di rinnovo con il club che pure lo ha lanciato nel firmamento del calcio e che ha toccato questi risultati proprio grazie a lui. E che, nel calendario secondo Lotito, non deve mancare l’obiettivo più importante.

VIRGILIO SPORT | 09-03-2021 10:23