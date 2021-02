Lazio: ovazione dei giocatori per Lotito

Buone notizie e graditissima sorpresa quella di ieri pomeriggio in casa Lazio. Claudio Lotito ha pagato in anticipo gli stipendi di febbraio e marzo ai giocatori della Lazio, che devono aver particolarmente apprezzato il gesto del loro presidente.

Come riferito dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, all’arrivo del numero uno biancoceleste nella Club House all’ora di pranzo nella giornata di ieri, Immobile e compagni hanno fatto partire numerosi applausi scoscianti in segno di ringraziamento per aver ricevuto lo stipendio prima del previsto, cosa non da tutti visto il delicato momento economico che sta vivendo tutto il calcio a causa della pandemia di coronavirus.

Il presidente è stato piacevolmente sorpreso da questa calorosa accoglienza tanto che forse anche questo è uno dei motivi che lo ha spinto a prendere una decisione in ottica Champions League.

Secondo ‘Il Messaggero’ infatti, il presidente capitolino avrebbe promesso un premio totale di 3 milioni di euro da dividere tra i calciatori della Lazio in caso di impresa contro il Bayern Monaco agli ottavi di finale.

Obiettivo già chiaro in testa per i giocatori biancocelesti che tenteranno l’impresa di raggiungere i quarti di finale cercando di eliminare i favoriti al successo finale.

