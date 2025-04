Lazio-Parma, moviola: Sacchi sbaglia dall’inizio alla fine, reclamati due rigori, annullato un gol, graziati giocatori

La prova dell’arbitro all’Olimpico nel posticipo di serie A analizzata ai raggi X da Luca Marelli, il fischietto di Macerata ha ammonito 4 giocatori

Quella passata per Juan Luca Sacchi, la scelta di Rocchi per Lazio-Parma, è stata una stagione ricca di soddisfazioni, dall’esordio di De Rossi sulla panchina della Roma a Inter-Lazio. L’arbitro di Macerata, 40 anni a ottobre, ha diretto 16 partite in Serie A, 4 in B e due in Coppa Italia (Lazio-Genoa agli Ottavi e Juve-Frosinone ai Quarti). Oltre 250 apparizioni ufficiali in tutte le competizioni. In stagione ha debuttato maluccio in Parma-Milan per poi migliorare in Atalanta-Fiorentina e deludere ancora in Udinese-Inter ma come se l’è cavata ieri il fischietto marchigiano?

I precedenti di Sacchi con Lazio e Parma

Sacchi aveva diretto in 6 occasioni i biancocelesti, con un bilancio di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Per lui è stata la seconda volta in questa stagione con la squadra di Baroni, dopo l’1-0 di Torino contro la Juve (e della discussa mancata espulsione di Douglas Luiz) e della prima volta assoluta in un Lazio-Parma. Undici incroci con i ducali per un bilancio di 4 vittorie, 3 pari e 3 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni con Monaldi IV uomo, Ghersini al Var e Meraviglia all’Avar, l’arbitro ha ammonito Castellanos, Leoni, Hernani, Djuric.

Lazio-Parma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 10′ Zaccagni, sul lato sinistro del campo, punta Sohm per rientrare sul destro ma viene fermato irregolarmente dal difensore ducale. Sacchi non fischia e commette un errore. Al 13′ Castellanos viene spinto e sbilanciato al limite dell’area, perdendo così l’equilibrio, ma anche in questo caso per Sacchi non c’è niente. Al 18′ Del Prato fa fallo su Zaccagni, sulla trequarti avanzata, c’era punizione per la Lazio ma non per l’arbitro. Al 38′ segna Castellanos ma si alza la bandierina. Gol annullato. L’attaccante argentino era oltre la linea dei difensori ducali al momento della partenza della palla.

Il primo giallo al 50′: è per Castellanos che interviene in ritardo su Leoni senza prendere il pallone. Al 54′ ammonito Leoni che allontana il pallone al momento della rimessa in favore della Lazio. Al 62′ graziato ancora Leoni che commette un brutto fallo su Pedro. Al 75′ giallo a Hernani che entra duro e in ritardo su Pedro. All’81’ ammonito Djuric per un brutto intervento su Guendouzi che arrivava da dietro. All’88’ tiro di Romagnoli in area di rigore che sbatte, di fatto, sul braccio di Valenti. L’arbitro, assistito dalla sala Var, non concede il rigore. Al 94′ la Lazio reclama ancora per un rigore: Romagnoli anticipa Delprato che lo tocca e lo fa cadere. Per Sacchi non c’è nulla ma restano molti dubbi. Dopo il recupero Lazio-Parma finisce 2-2.

La moviola di Marelli

A fare chiarezza sull’episodio finale di Lazio-Parma è Luca Marelli. Il talent di Dazn spiega perché è stata corretta la decisione dell’arbitro: “Corretto non concedere rigore. Valenti aveva il braccio molto attaccato al corpo, inoltre il tiro di Romagnoli è partito da 60-70 centimetri di distanza”.