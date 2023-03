Lazio, Patric ha la febbre: problema centrali con il Napoli

Sarri rischia di trovarsi con appena due difensori per la partita contro la capolista guidata da Luciano Spalletti

01-03-2023 19:14

Problemi in difesa per Maurizio Sarri in vista di Napoli-Lazio. Contro la capolista di Luciano Spalletti, infatti, il difensore centrale Casale è squalificato e oggi neanche Patric si è allenato a causa di un attacco influenzale. Al momento, dunque, resterebbero a disposizione dell’allenatore toscano appena due giocatori in questo ruolo, Romagnoli – che è appena rientrato dopo un problema muscolare – e Gila, che è in preallarme proprio in caso di forfait del connazionale. Non è il miglior viatico per affrontare la squadra dei record, ormai avviata allo scudetto numero 3, mentre la Lazio sta sgomitando per un posto in Champions.