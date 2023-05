A rivelarlo, il quotidiano romano "Il Messaggero": Sarri valuta anche i nomi di Simeone e Pinamonti

30-05-2023 08:59

Una campagna acquisti estivi per rendere la Lazio, finalmente, non più Ciro Immobile-dipendente. Maurizio Sarri, secondo quanto riportato dalle colonne odierne del Messaggero, sarebbe impegnato a vagliare una lista di 4-5 nomi utili per rinforzare al meglio la propria rosa in considerazione degli impegni della prossima stagione che prevede – in primis – la partecipazione alla Champions League.

E’ chiaro che il reparto offensivo vada rimpolpato con elementi di assoluti qualità. In primis, secondo il quotidiano romano, ci sarebbe il nome di Arkadiusz Milik della Juventus, già allenato a Napoli. Poi Giovanni Simeone, che proprio dal Napoli avrebbe già dato il suo assenso per andarsene. Occhi puntati anche su Andrea Pinamonti dal Sassuolo, da cui potrebbe arrivare anche l’attaccante esterno Domenico Berardi.