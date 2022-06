Lazio, piace Simeone per l'attacco

10-06-2022 18:58

La Lazio, come riporta Sky Sport, starebbe pensando a Giovanni Simeone come sostituto ed erede di Immobile. il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri apprezza molto il Cholito, protagonista di una grande stagione con la maglia del Verona, conclusa con 17 gol e 6 assist in 35 partite di campionato.

Sulle tracce di Simeone però c’è anche l’Arsenal e due club spagnoli, ovvero Siviglia e Villarreal. In Italia invece, l’attaccante dell’Hellas Verona piace alla Juventus. La concorrenza non manca di certo, la Lazio però ci vuole provare.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE