Lazio-Porto, moviola: il gol annullato e tutte le sviste dell’arbitro

La prova di Georgi Kabakov all’Olimpico nel match di Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto bulgaro ha ammonito nove giocatori

Trentotto anni, bulgaro, Georgi Kabakov – la scelta dell’Uefa per la gara della Lazio in Europa League – era alla sua 45a direzione in una Competizione Europea. In passato aveva arbitrato anche l’Italia, vittoriosa con Malta, l’Inter e la Roma lo scorso 27 settembre, quando incappò in una serata negativa ma come se l’è cavata ieri all’Olimpico?

I precedenti di Kabakov con la Lazio

Il fischietto bulgaro non aveva mai diretto né i biancocelesti né i portoghesi prima di ieri sera.

L’arbitro ha ammonito 9 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Margaritov e Valkov con Draganov al Var e il tedesco Dingert all’Avar, l’arbitro ha ammonito nove giocatori: 3′ Gigot (L), 14′ Namaso (P), 27′ Zaccagni (L), 29′ Omorodion (P), 39′ Perez (P), 45′ + 1′ Djalò (P), 81′ Guendouzi (L), 91′ Gül (P), 93′ Pepe (P). Recupero: 4′ pt, 4′ st.

Lazio-Porto, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 4′ ammonizione per Gigot: intervento deciso ai danni di Eustaquio e primo cartellino del match. All’8′ gol della Lazio, segna Castellanos ma sul lancio in profondità l’argentino è in offside seppur di poco. Al 14′ intervento a gamba tesa di Namaso su Guendouzi: giallo inevitabile per il giocatore del Porto. Al 28′ inserimento di Vieira sulla destra, Zaccagni interviene a vuoto intercettando però il piede dell’avversario: punizione Porto e giallo anche per il capitano laziale. Provvedimento favorito anche dalla reazione molto plateale del trequartista portoghese.

Al 30′ ammonito anche Omorodion per proteste. Al 34′ toccato duro Zaccagni da Eustaquio: intervento al limite, poteva starci anche il giallo per la foga dell’azione. Al 38′ scivolata incauta di Nehuen che prende il pallone travolgendo però Zaccagni: giallo anche per l’ex Udinese. Al 47′ intervento a gamba tesa di Djaló in ritardo su Castellanos, ammonizione sacrosanta. Al 49′ nessun dubbio sulla posizione di partenza di Romagnoli in occasione del gol del vantaggio biancoceleste: sulla sponda di testa di Castellanos il difensore è tenuto in gioco da più di un giocatore del Porto. Al 55′ doppia svista di Kabakov che ignora prima il fallo subito da Nuno Tavares, quasi al limite dell’area, e poi quello su Zaccagni ad un paio di metri di distanza dall’episodio precedente.

Al 76′ trattenuta vistosa di Nico Gonzalez su Isaksen partito in contropiede: punizione Lazio, ma manca un giallo perché interrotta un azione promettente. All’81’ giallo per Guendouzi che commette fallo su Gul dopo aver perso palla. Al 93′ regolare la posizione di Pedro nel gol vittoria della Lazio: parte dietro l’intero blocco dei difensori lusitani.Al 94′ proteste dei portoghesi, ammonito anche Pepe nella formazione lusitana. Dopo 4′ di recupero Lazio-Porto finisce 2-1.