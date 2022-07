Lazio, preso Vecino. Lotito: "Non esiste nessun caso Acerbi"

28-07-2022 20:59

L’uruguaiano Matias Vecino ha raggiunto un accordo con la Lazio per un contratto triennale, quindi fino al 2025. Vecino ha trascorso gli ultimi cinque anni con l’Inter ma in precedenza aveva giocato in Serie A anche con Fiorentina, Cagliari, Empoli e di nuovo Fiorentina.

Intanto il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha affermato che non esiste nessun caso Acerbi: “Non c’è una questione Acerbi: lui è un ragazzo perbene, serio e affidabile. Si tratta di scelte tecniche, si troverà una soluzione. Il suo contrasto con i tifosi? Penso sia superato”.

