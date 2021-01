Lazio, Rey Mysterio accetta l'offerta: "Milinkovic, ti do la maschera per la maglia"

Sui social, Milinkovic e il campione della WWE Rey Mysterio si sono scambiati messaggi reciproci. Il centrocampista della Lazio ha azzardato anche una richiesta: “Anche io ho una partita importante e sono pronto a scatenarmi come farai tu sul ring. Un’altra cosa.. voglio la tua maschera così potrò festeggiare il mio prossimo gol!”.

Il messicano ha accettato, ma in cambio ha chiesto anche lui qualcosa: “Intanto ti voglio ringraziare tantissimo per il messaggio che mi hai mandato e ti auguro lo stesso per la tua prossima partita, cercherò di dare il massimo per vincere la Royal Rumble. E sulla maschera.. Te ne farò avere una personalizzata solo per te.. quando avrai la maschera però, mandami una tua maglietta!”.

OMNISPORT | 30-01-2021 18:00