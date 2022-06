Lazio, rifiutata offerta del Siviglia per Luis Alberto

24-06-2022 21:30

Come riporta Il Messaggero, la Lazio ha rifiutato un’offerta da 16 milioni di euro presentata dal Siviglia per Luis Alberto. Queste sono le ultime indiscrezioni del mercato in uscita in casa biancoceleste.

Sarri ha scelto Luis Alberto come grande sacrificato per il mercato, ma Lotito chiede di più per il centrocampista spagnolo: il valore del giocatore si aggira intorno ai 25-30 milioni, praticamente il doppio di quanto ha offerto il Siviglia.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE