Lazio rimontata, Sarri se la prende con tutti

04-01-2023 19:33

La Lazio inaugura il 2023 con una brutta sconfitta, la seconda consecutiva in trasferta dopo quella contro la Juventus prima della lunga sosta per i Mondiali.

Il 2-1 subito in rimonta a Lecce rischia di pesare parecchio nella corsa ad un posto nella prossima Champions League e al termine della gara di ‘Via del Mare’ Maurizio Sarri è come sempre schietto nell’analizzare la prova della squadra, ma non solo: “È difficile dare una spiegazione dopo queste situazioni. “Nei primi 30 minuti eravamo in totale controllo della partita, poi nella ripresa abbiamo perso 5-6 palloni consecutivi in uscita e ci siamo completamente spenti e consegnati agli avversari. Quello che è successo è difficilmente spiegabile. Se non battiamo il Lecce, significa che siamo inferiori al livello in cui riteniamo di essere. Loro hanno alzato il ritmo quando glielo abbiamo consentito, ci hanno visto vulnerabili e sono stati bravissimi ad azzannarci e sbranarci. Non è un problema tattico”.

A completare la pessima giornata dei biancocelesti il cortocircuito creatosi in occasione della sostituzione di Milinkovic-Savic, avvenuta per errore: “C’è stato un errore di comunicazione con lo staff tecnico, non volevo fare quella sostituzione – ha svelato Sarri – Siamo andati in confusione anche per quello”.

Tranciante anche il giudizio sulla lunga pausa del campionato: “Fosse per me si giocherebbe sempre, questa sosta è stata una bestemmia, una cosa inconcepibile della quale faccio anche fatica a parlare e dalla quale il calcio mondiale non ha avuto niente indietro”.