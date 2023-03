Lazio, rimpianto Cissé: "Se avessi segnato quel gol alla Roma sarei rimasto"

L'ex attaccante biancoceleste: "Purtroppo il palo interno mi negò l’emozione di segnare in quel derby".

19-03-2023 12:15

L’ex giocatore della Lazio Djibril Cissé, ai microfoni ufficiali della società, è tornato a parlare del derby deciso da Klose all’ultimo secondo nel 2011 vissuto da protagonista, con un palo colpito sull’1-1 che ancora grida vendetta: “Ricordo perfettamente tutto, come se fosse oggi. Il lancio di Mauri e il mio tiro al volo. Purtroppo il palo interno mi negò l’emozione di segnare in quel derby, sarebbe stato bellissimo decidere la partita così, per me e per i tifosi”.

Cissé ha una certezza: “Sinceramente avrebbe cambiato il mio futuro alla Lazio, dopo un impatto non semplice col calcio italiano. Penso infatti che, grazie a quel gol, sarei rimasto a lungo in biancoceleste, iniziando una nuova storia”.